Накануне Пасхи полиция переходит на усиленный вариант несения службы

О дополнительных мерах полиции в период пасхальных праздников, взаимодействии со всеми специальными службами, которые работают на территории области, говорили сегодня в областном главке полиции на межведомственном совещании с представителями СБУ, Нацгвардии, пограничной службы, ГСЧС, патрульной полиции, экспертами взрывотехнического и кинологического подразделения.

Заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области Сергей Матвейчук отметил, что в целом по области на Пасху и поминальные дни ожидается перемещение около 200 000 граждан, и в зоне проведения антитеррористической операции внимание правоохранителей должно быть приковано к их безопасности. Поэтому по распоряжению замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина с 15 апреля весь личный состав полиции Донецкой области переходит на усиленный вариант несения службу. К мероприятиям по охране общественной безопасности будут задействоваться максимальное количество правоохранителей.

Кроме того, для контроля и реагирования на оперативную обстановку будет создан штаб, куда будет стекаться информация со всей области.

Также полковник Матвейчук подчеркнул важность 100%-го взаимодействия между полицией, военнослужащими, спасателями, пограничниками, сотрудниками СБУ.

Руководителям соответствующих подразделений полковник дал команду организовать обследование территории вокруг культовых сооружений, кладбищ, местах, где ожидается большое скопление людей. Так, только в одном Мариуполе планируется, что в пасхальных мероприятиях примут участие около 36 000 граждан, предварительно более 2 тысяч пройдут по городу крестным ходом.

- Мы усиливаем работу на блокпостах, на КПВВ, добавляем еще работников, создаем при необходимости мобильные блокпосты, которые будут двигаться по территориям, где нет стационарных постов. Регион должен быть полностью в безопасности, — отметил полковник Матвейчук.

Также заместитель начальника ГУНП в Донецкой области, начальник криминальной полиции Сергей Колесник отметил, что главная цель правоохранителей — не допустить провокаций и террористических актов.

- Наряды полиции должны быть максимально приближены к местам, где будут проводиться богослужения. Как всегда, особое внимание — населенным пунктам на линии разграничения. Наша задача — не допустить провокаций и обеспечить безопасность наших граждан во время праздников, — подчеркнул он.