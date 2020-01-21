Напад на поліцейського та перехожого

Оперативник, повертаючись додому після служби, став свідком правопорушення: троє чоловіків били людину. Співробітник поліції намагався зупинити протиправні дії і став на захист потерпілого. Зловмисники вчинили опір поліцейському та напали на нього, завдавши тілесні ушкодження. Усіх трьох нападників затримано.

Подія сталася вночі 21 сiчня в Лівобережному районі Маріуполя. Побачивши бійку, старший сержант поліції прийшов на порятунок потерпілому та закликав учасників припинити порушувати закон. Однак молодики відреагували агресивно та всі троє накинулися на правоохоронця. Внаслідок нападу оперативник був травмований.

Небайдужі перехожі зателефонували на лінію 102, і вже за кілька хвилин на підмогу прибули патрульні поліцейські. Нападників було затримано і доставлено до відділення поліції.

Постраждалих, 28-річного громадянина та оперативника, госпіталізували. Порушниками виявилися місцеві мешканці 22-24 років.

За фактом відкрито два кримінальні провадження: за ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» та ст. 125 «Умисне легке тілесне ушкодження».

Зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.