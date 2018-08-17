Напад на громадську організацію в Маріуполі

Вчора, близько 20.30, в приміщення громадської організації, під час молодіжного концерту, увійшла група невідомих, які розпилили сльозогінний газ, побили присутніх та пошкодили музичні інструменти. Попередньо факт кваліфіковано як хуліганство. Поліція встановлює особи підозрюваних.

До Центрального відділу поліції звернулася адміністратор громадської організації про те, що приблизно 20 людей у медичних масках увірвалися в приміщення, побили учасників організації, а відносно інших застосували сльозогінний газ.

Окрема група поліції працює з потерпілими. Поліцейські збирають пояснення кожної людини, яка була присутня на концерті. Наразі заяви про тілесні ушкодження подали дві людини. Розслідування злочину перебуває під контролем керівництва поліції Донецької області.

Всього на момент нападу в приміщенні перебували близько 30 людей. Співробітники маріупольської поліції з’ясовують повні обставини події.

Встановлюються можливі свідки події, поліцейські вивчають речові докази, зібрані на місці злочину, перевірять записи з камер відеоспостереження, розташованих в центрі міста.

За фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене групою осіб). Санкція статті – до 4 років позбавлення волі.