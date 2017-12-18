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Напередодні Дня святого Миколая поліцейські Волновахи організували свято для дітей

Опубликовано 18 Дек 2017

photo_2017-12-18_11-14-26_1Дитинство дітей, які потребують підвищеної уваги з боку поліції та влади, кардинально відрізняється від усіх інших. Вони не знають, що таке батьківська любов, турбота та подарунки на свята. Тому вже за традицією правоохоронці підтримують дітлахів та дарують їм святковий настрій.

Кожен рік на День святого Миколая співробітники поліції навідуються у родини, які опинилися в складних життєвих обставинах. В цей день поліцейські не складають адміністративні протоколи на батьків, не проводять профілактичні бесіди, а навпаки підтримують їх, аби показати, що вони не самотні у своїх проблемах, а діточок занурюють у святковий настрій.

День святого Миколая прийнято вважати дитячим святом, коли близькі радують малечу подарунками, або якимись добрими вчинками.Найбільше цих днів чекають дітки із складною долею, адже вони, як ніхто інший вірять у диво і мріють отримати довгоочікувані подарунки.Але, як правило, в таких родинах дитячі мрії так і залишаються мріями, адже батьки або не мають коштів, або їм просто байдуже на своїх дітей. Тоді ці маленькі мрії перетворюється на розчарування та сльози.

Тож, правоохоронці разом з учасниками «Ліги майбутніх поліцейських», перетворюючись на чарівників, беруть все свої руки і вирушають на допомогу.

Навіть правоохоронцям важко залишатися байдужими, коли дитина зі сльозами на очах отримує солодощі та іграшки. Які емоції та думки її переповнюють в цей момент невідомо, але зрозуміло одне — так виглядає маленьке щастя.

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