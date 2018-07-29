Напередодні фестивалю MRPL City 2018 в Маріуполі з’явиться туристична поліція

Всього на охорону громадського порядку під час фестивалю щодня заступатимуть понад 700 поліцейських. Заходи безпеки та розстановку сил обговорили сьогодні під час наради в Головному управлінні Нацполіції в Донецькій області правоохоронці та організатори MRPL City 2018.

Вже у п’ятницю, 3 серпня, в Маріуполі на пляжі Піщаний стартує триденний музичний фестиваль MRPL City 2018. За словами організаторів, цього року він стане більш масштабним: у кожен фестивальний день очікується до 20 тисяч відвідувачів.

Поліція Донеччини готова забезпечити публічну безпеку під час масштабного музичного свята. Начальник ГУНП в Донецькій області Микола Семенишин повідомив, що поліцейські використовуватимуть успішний досвід проведення минулорічного фестивалю, а також буде впроваджено нові проекти.

«Наше завдання — організувати роботу так, щоб не допустити порушень публічної безпеки, вчинення злочинів, забезпечити святковий настрій для тисяч гостей. Одне з нововведень спільно з місцевою владою — запуск в Маріуполі туристичної поліції, яка приступить до своїх обов’язків напередодні фестивалю», — зазначив Микола Семенишин.

Крім того, в цьому році на фестивалі вперше працюватимуть поліцейські «ластівки», які володіють жестовою мовою та надаватимуть допомогу людям з вадами слуху та мовлення.

Загалом про безпеку відвідувачів дбатимуть понад 700 співробітників поліції, в тому числі патрульна поліція та придані сили з різних районів області. Додатково будуть задіяні військовослужбовці Національної гвардії, працівники СБУ, ДСНС.

Як і минулого року, на вході працюватимуть рамки-металодетектори, а поліцейські здійснюватимуть зовнішній огляд, щоб запобігти пронесенню вибухових та інших небезпечних предметів.

Місце проведення фестивалю кілька разів на день буде обстежуватися вибухотехніками та кінологами, а співробітники поліції цілодобово чергуватимуть як зовні, так і зсередини.

Ще одна новація цього року — на масовому заході працюватимуть 12 груп поліції діалогу для попередження конфліктів і порушень публічної безпеки.

Весь квартал, наближений до Піщаного, буде перекритий пішими та мобільними патрулями, з моря за правопорядком стежитиме катер водної поліції. Крім того, охорону громадського порядку буде посилено по всьому місту.