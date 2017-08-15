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Наркодилер сбывал запрещенные вещества военным

Опубликовано 17 Авг 2017

Волноваха наркодиллер 16.08.17 2Следственным управлением ГУНП в Донецкой области по информации Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой Донецкой области задержан житель Волновахского района, который сбывал наркотические средства на линии разграничения.

Правоохранители установили, что в качестве «категории покупателей» злоумышленник выбрал исключительно военнослужащих. Человек умело конспирировался, однако в результате следственно-оперативных мероприятий правоохранители все равно вышли на его след и вчера задержали «на горячем».

Все запрещенные вещества изъяты и направлены на экспертизу. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По месту его жительства и укрытия наркотических веществ проводятся обыски.

По факту возбуждено уголовное производство по ст. 307 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Проводится досудебное расследование.

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