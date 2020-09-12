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Наркоділки збували на території Маріуполя метадон

Опубликовано 24 Сен 2020

Мариуполь сбыт наркотиков 24.09.20 5Оперативники Центрального відділу поліції встановили, що двоє маріупольців налагодили збут важкого наркотику.

Правоохоронці встановили, що чоловіки збували метадон лише з рук в руки та винятково обмеженому колу осіб. Під час оперативної закупівлі незаконну діяльність дилерів було викрито. Встановлено, що за грам метадону наркоторговці отримували 700-800 гривень.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів було вилучено метадон, канабіс, банківські картки, шприці, електронні ваги, пристрої для паління та залишки наркотику «солі».

Обом зловмисникам 1985 року народження повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція статті передбачає від 4 до 8 років позбавлення волі.

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