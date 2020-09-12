Наркоділки збували на території Маріуполя метадон

Оперативники Центрального відділу поліції встановили, що двоє маріупольців налагодили збут важкого наркотику.

Правоохоронці встановили, що чоловіки збували метадон лише з рук в руки та винятково обмеженому колу осіб. Під час оперативної закупівлі незаконну діяльність дилерів було викрито. Встановлено, що за грам метадону наркоторговці отримували 700-800 гривень.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів було вилучено метадон, канабіс, банківські картки, шприці, електронні ваги, пристрої для паління та залишки наркотику «солі».

Обом зловмисникам 1985 року народження повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція статті передбачає від 4 до 8 років позбавлення волі.