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Наркоманія — це не вирок!

Опубликовано 02 Авг 2019

наркомНа жаль, сьогодні  наша держава стоїть  перед дуже серйозною та широко відомою проблемою — наркоманією. З кожним днем вона розповсюджується та прогресує. Кількість наркозалежних збільшується, і, як правило, за рахунок молоді.

Наркозалежність – це не є проблемою якогось окремого шару суспільства, а це є проблемою всього людства, проблемою, яка досягла епідеміологічних маштабів. Здебільшого це виникає завдяки тому що «кайф» став більш доступний, з’явились «заклади», а точніше «аптеки», які не соромляться продавати «отруту» всім бажаючім! Якщо ти перебуваеш в наркотичному «полоні» або ця проблема якось стосується твоїх рідних чи знайомих людей — не впадай у відчай! Вихід є !

Комунальна установа «Обласний центр соціально-психологічної реабілітації» пропонує допомогу. Багаторічний досвід роботи та кваліфіковані співробітники центру допоможуть повернутись до нормального та повноцінного  життя. Програма реабілітації розрахована не тільки на припиненя споживаня наркотиків та алкоголю, але і подальше інтегрування в суспільство повноцінного громадянина.

Центр реабілітації також надає такі послуги як: консультування  родичів залежної людини, подальша адаптація в соціум, психологічна та моральна підтримка, робота з співзалежними людьми. При дотриманні програми реабілітації та наявності бажання людини — результат гарантовано!

Не марнуй свій час, почни жити вже сьогодні! Ми дуже бажаемо тобі допомогти! Ми за здорове суспільство та здорову країну! Якщо це зацікавило тебе, ми знаходимось: 84130, Україна, м. Святогірськ.
Тел. (380)050-667-06-84, (380)066-849-67-80,
Email : gorsheninavalentyna@gmail.com
https://centrreab.dn.ua/

Консультація безкоштовна!

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