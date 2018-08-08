Наркоплантація на городі місцевого мешканця

Правоохоронці ліквідували врожай 47-річного чоловіка, а саме, майже 30 кущів конопель та вже підготовлені на зиму сушені наркорослини.

В ході оперативно-профілактичної операції «Мак» співробітники Кальміуського відділення поліції отримали оперативну інформацію, що один з мешканців селища Кам’янськ вирощує вдома наркотичні речовини.

На місце виїхали дільничні офіцери Кальміуського відділення поліції та слідчо-оперативна група.

Під час проведення санкціонованого обшуку на господарській ділянці 47-річного чоловіка поліцейські виявили та вилучили майже 30 кущів конопель, а в прибудові будинку виявили сушені наркорослини.

На цьому заборонені знахідки не завершилися, у будинку чоловіка було знайдено згорток та харчовий контенер з канабісом. До того ж пристрій для паління.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст.310 Кримінального кодексу України (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель), та за ч.1 ст.309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.