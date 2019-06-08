Наркопритон в Магушському районі

Місцевий житель надавав приміщення своєї домівки знайомим, які виготовляли первентин. В якості сплати за надання помешкання, гості пригощали його наркотиком.

Під час санкціонованого обшуку в будинку мешканця Мангушського району правоохоронці виявили наркопритон. На момент візиту працівників поліції у домівці чоловіка перебували гості, які щойно вжили наркотичний засіб.

Так, під час обшуку помешкання поліцейські виявили шприці з залишками білої рідини, ємність з голівками рослин маку, порожні коробки з-під нарковмісних препаратів, канабіс та посуд для приготування наркотику із його залишками.

Зі слів 46-річного зловмисника він надає свою оселю товаришам, які виготовляють та вживають наркотичні речовини.

Все вилучене направили на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 с. 317 Кримінального кодексу України «Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» та за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.