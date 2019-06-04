26-річний зловмисник мав при собі наркотичне інтернет-замовлення, яке виявили співробітники управління протидії наркозлочинності обласного главку поліції. За даним фактом розпочато досудове розслідування.

Оперативники отримали інформацію про те, що мешканець міста Маріуполь замовив через мережу Інтернет наркотичні та психотропні засоби та планує отримати їх в одному з поштових відділень.

Під час відпрацювання факту 26-річного чоловіка було вилучено два згортки: близько 20 г. порошку білого кольору ( амфетамін) та близько 50 г. речовини рослинного походження (канабіс). За цінами «чорного ринку» вартість вилучених наркотиків складає близько 40 000 грн.

Наразі поліцейські встановлюють дилера нелегальних речовин, які спрямовано на експертизу.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту». Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.