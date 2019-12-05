Наркоторговець п’ять років ховався під фейковою особистістю

Організатор каналу збуту наркотиків втік з-під суду в Маріуполі та з 2014 року перебував в міжнародному розшуку. Намагаючись уникнути покарання, зловмисник перетворив себе на іншу людину: отримав паспорт на нове ім’я, вигадав нову біографію, викреслив з життя рідних та навіть створив собі позитивну кредитну історію. Днями оперативники карного розшуку Донеччини під процесуальним керівництвом прокуратури області затримали розшукуваного в Києві.

У 2013 році правоохоронці затримали чоловіка, який займався розповсюдженням наркотичних засобів в Маріуполі. Провину наркозбувальника було доведено, але під час судового розгляду п’ять років тому при обранні запобіжного заходу суд відпустив його під заставу. Зловмисник вже був судимий за аналогічні злочини. Цього разу йому загрожувало до 10 років позбавлення волі, й він, не чекаючи на вирок, втік.

Першочергові розшукові заходи результату не дали. Єдине, що встановили поліцейські, — втікач залишив Донеччину та перейшов на нелегальне становище. Підозрюваного було оголошено в розшук каналами Інтерполу. Незважаючи на збройний конфлікт у регіоні, оперативники не припиняли розшуку.

37-річний зловмисник ретельно замаскувався. Зв’язки на Донеччині обірвав, мандрував країною, а потім осів у Києві. Чоловік отримав новий пакет документів: легальний біометричний паспорт на ім’я іншої людини, кредитні картки та створив позитивну кредитну історію, намагаючись таким чином повністю легалізуватись. Свою справжню особистість зловмисник приховував навіть від найближчої людини, співмешканки.

Розшуковці обласного главку поліції перевірили коло спілкування кожної особи, з якою контактував фігурант, а це понад пів тисячі чоловік. Крім того, кілометр за кілометром відстежили можливі шляхи втікача – транспорт, готелі тощо.

Поліцейські встановили місцезнаходження розшукуваного та під час відрядження до столиці затримали його. При підготовці операції прорахували всі можливі сценарії, зокрема варіант, якщо фігурант відкидатиме всі звинувачення.

Як і було передбачено, підозрюваний представився фейковим ім’ям та відмовився від свідчень. Після того, як оперативники надали беззаперечні докази, які руйнували його новий образ, фігурант зізнався.

Чоловіка було доставлено до Маріуполя та затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України

Наркозбувальник чекає на суд у слідчому ізоляторі. Його притягують до відповідальності за ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України (збут наркотиків).