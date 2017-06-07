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Народный театр «Театромания» закроет сезон сразу двумя постановками

Опубликовано 07 Июн 2017

996-1495086552-63-940К закрытию этого концертного сезона Народный театр «Театромания» при дворце культуры «Молодежный» вновь покажет две свои последние постановки. Одна — классический спектакль по пьесе, другая — экспериментальный театральный жанр, но обе эти истории затрагивают проблемы морального выбора между добром и злом, человеческого лицемерия и бездушности, их действие разворачивается в необычных местах, а герои оказываются в удивительных обстоятельствах.

Спектакль «Отель двух миров» создан по одноименной пьесе французского драматурга Эрика Шмитта. Премьера состоялась 7 апреля этого года. 3 июня в 17.00 зрители смогут вновь увидеть режиссерскую работу Натальи Гончаровой.

Постановка «#соТворение» — авторское творение режиссеров «Театромании» Антона Тельбизова и Ольги Самойловой. Первый показ прошел совсем недавно – 20 мая. 9 июня в 18.00 состоится второй показ.

Этими двумя спектаклями «театроманы» закроют сезон, чтобы готовиться к грядущим фестивалям и конкурсам, а также начать работу над новыми премьерами, которые планируются на осень.

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