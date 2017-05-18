Наследники Куинджи

В художественном музее им. А.И. Куинджи работает выставка работ выпускников мариупольской школы искусств. Выставка включает 44 работы.

Работы начинающих художников выполнены в различных живописных и графических техниках. Атмосфера выставки проникнута особенностью юношеского восприятия. Молодые художники показали умение видеть и создавать интересные образы, продемонстрировали навыки и художественные приемы, знание перспективы, пропорции, анатомии. Работы выполнены в жанрах: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетные композиции.

Творчество выпускников говорит о сложной художественно-эстетической системе образов. В композициях переплетаются фантазии и реальность. Многие сюжеты навеяны увлеченностью классической и современной литературой, в иных чувствуется напряженность и тревога сегодняшнего дня, попытка найти свое место в жизни.

Экспозиция наглядно раскрывает достижения выпускников школы и их педагогов, творческие возможности школы.

Выставка ждет посетителей до 11 июня 2017 года.