Настя Бондарь — побеждающая лейкоз

Когда Бог посылает испытания, Он знает, что человек их сможет преодолеть. И когда проблемы одни за одним «сыпятся на голову», у него есть два выхода из ситуации – быстро начать решать возникшие вопросы или сдаться. Наша героиня, 13-летняя Настя Бондарь, выбрала первый путь и начала бороться.

Ей было 12 лет, когда поставили диагноз – острый лимфобластный лейкоз. Болезнь перечеркнула жизнь на «до» и «после». Там, за территорией больничной палаты, остались семья, друзья, футбол, которым занималась 3 года. А в скучной серой палате появились сильная боль, капельницы, химиотерапия. Они вызывали страх и безнадежность, от которых Настя закрылась… Наступила тяжелая депрессия, из которой девочку смог вытащить только психолог.

Несмотря ни на что, закаленная спортом, Настя взяла себя в руки и старательно выполняла все требования врачей. Год упорной борьбы дал свои положительные результаты – лейкоз отступил и вошел в стадию ремиссии! Однако на этом борьба не останавливается. Ведь Насте теперь предстоит длительная реабилитация и восстановление внутренних органов, пораженных химией. И без вашей помощи девочке не справиться.

Настя уже несколько месяцев дома, привыкает к обычной жизни за стенами больничной палаты. Понемногу девочка возвращается в спорт, без которого не представляет жизни. А еще, наверстывает упущенные за время лечения знания. Настя очень надеется на Вашу поддержку в ее стремлениях стать здоровой.

Не оставайтесь равнодушными, ведь Настя только начинает жить и уже строит планы. Например, девочка мечтает получить профессию повара и радовать окружающих своими кулинарными шедеврами. А еще Настя очень хотела собачку и теперь у нее есть Бони! Радости не было предела, когда он появился! Бони — йоркширський терьер, терпеливо ждал юную хозяйку из больницы. Мечты ведь сбываются, нужно только верить в них!

И, хотя рак уже отступил, но полностью здоровой Настю еще не назовешь. После перенесенного лечения Настя часто болеет. Трижды в неделю ей делают анализы крови - химиотерапия подорвала иммунитет девочки. Показатели крови очень низкие. Поднять их можно только медикаментозно.

О том, как и чем сейчас нужно помочь Насте Бондарь, читате на http://ucccf-help.org.ua/podderzhivaemye-missiej-deti/bondar-nastya-13-let-g-konotop/

Вместе мы сможем наградить Настю за ее старания и воплотить ее мечту стать полностью здоровой!