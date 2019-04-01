Національна поліція України співпрацюватиме з поліцією Чеської Республіки

29 квітня перший заступник Голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін та заступник очільника поліції Чеської Республіки Ярослав Вілд підписали Меморандум про взаєморозуміння між поліцейськими двох держав. Сторони співпрацюватимуть у низці сфер боротьби зі злочинністю. Двостороння зустріч відбулася в Празі.

За дорученням Голови Національної поліції України Сергія Князєва перший заступник Голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін підписав із заступником поліції Чеської Республіки Ярославом Вілдом Меморандум про взаєморозуміння між Національною поліцією України та поліцією Чеської Республіки.

Учасники зустрічі обговорили співпрацю у низці сфер протидії злочинності. Зокрема, мова йшла про пошук, виявлення та документування злочинів, пов’язаних з організованими злочинними угрупованнями, нелегальною міграцією та торгівлею людьми. Також йшлося про співпрацю у сфері боротьби з кіберзлочинністю, відмиванням грошей, незаконною торгівлею зброєю, проявами транснаціональної злочинності.

«Нацполіція України докладе всіх зусиль, аби лідери та члени злочинних організацій, які приховують своє майно та заощадження, здобуті злочинним шляхом, за межами нашої країни, не могли дістатися до своїх будинків та грошей в банках»,- зазначив В’ячеслав Аброськін.