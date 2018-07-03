Національній поліції України – 3 роки

Виїжджати на місця обстрілів і під шквальним вогнем документувати його наслідки, вивозити дітей з лінії бойових дій, у неймовірну спеку та лютий мороз перевіряти автівки та громадян, бо за однією спиною – врятовані життя тисяч інших, блокувати виток зброї, припиняти наркотрафік, затримувати, рятувати, допомагати і в цей же час розвиватися, пристосовуватися до змін і бути їх невід’ємною частиною – поліція Донеччини вже 3 роки на сторожі безпеки мешканців та гостей регіону.

Час змін настав у 2015 році, коли указом Президента України стару міліцію було ліквідовано, і створено принципово новий правоохоронний орган – Національну поліцію України. Поліцейські працюють за принципом – Служити та Захищати в режимі 24/7 і попри всі перепони крокують вперед!

Якими були ці 1095 днів для поліції Донецької області? Отже:

- Прийнято та оброблено майже 890 тисяч звернень громадян. Щодня колл-центр 102 приймає до тисячі дзвінків, понад 30 з них – від дітей. Для безпеки маленьких заявників кваліфіковані оператори застосовують міжнародну практику утримання дитини на лінії.

- Затримано 28 організованих злочинних груп, з них 5 бандформувань.

- Вилучено більше 700 одиниць вогнепальної зброї, майже 8 000 гранат, 700 гранатометів, майже 2 мільйони патронів та більше 713 кг вибухівки.

- Викрито і притягнуто до відповідальності 1085 учасників незаконних збройних формувань.

- Розкрито та спрямовано до суду більше 20 000 кримінальних проваджень.

- Розшукано та повернуто додому 1211 з 1214 зниклих дітей.

- В рамках проекту «Ластівка» підготовлені перші в країні оперуповноважені, слідчі, дільничні та ювенальні поліцейські зі знанням жестової мови та дактилю. Надавати повноцінну допомогу людям з вадами слуху відтепер можуть 18 поліцейських.

- Єдиний аналітичний сервісний центр (UASC): по області встановлено 95 камер інтелектуального відеоспостереження. Зафіксовано понад 22 тисячі спрацювань камер. За їх допомогою затримано 133 транспортних засоби, що перебували у розшуку, розкрито понад 70 тяжких злочинів.

- Безкоштовним мобільним додатком «Поліція 102» користуються більше 3 тисяч громадян. Сервіс дозволяє екстрено покликати поліцію на допомогу в один дотик, повідомити про правопорушення, перевірити, чи в угоні автомобіль, встановити зону безпеки для дітей та багато іншого. Програма пристосована для використання дітьми та людьми з вадами слуху.

- У партнерстві з громадами та місцевою владою у 13 населених пунктах відкрито 21 «безпечний будинок». На багатоповерхівках встановлено 223 відеокамери, підключених до поліції.

- Збільшено поліцейську присутність у віддалених селищах: відкрито 130 поліцейських станцій.

- До всіх проектів залучено молодь у рамках громадської організації «Ліга майбутніх поліцейських». За три роки понад 60 лігівців вступили до закладів вищої освіти МВС України, аби стати поліцейськими.

- Кінологи Донеччини розвивають актуальні напрямки дресирування, такі як собака-антитерор, та працюють з дітьми, зокрема з розладами здоров’я. Готується нове покоління поліцейських в рамках школи «Юний кінолог».

- Створено водну поліцію, яка забезпечує правопорядок в акваторії Азовського моря та патрулює берегову лінію довжиною 100 км.

- Спортивні досягнення: слідчий з Дружківки Михайло Шелест приніс Україні «золото» на міжнародних змаганнях, а аналітик чергової частини Дмитро Романенко став чемпіоном світу з пауерліфтингу серед поліцейських та військових.

- Оркестр поліції Донеччини спільно з колегами із Хмельниччини презентував Україну на світовому параді оркестрів, що пройшов у Німеччині.