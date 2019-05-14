Нацполіція отримала від Японії понад 80 автомобілів нового покоління

Службовий автотранспорт використовуватимуть підрозділи патрульної поліції, які забезпечують безпеку громадян на міжнародних автотрасах та основних магістралях нашої держави. Про це сьогодні, 14 травня, повідомив Голова Нацполіції Сергій Князєв під час церемонії передачі автомобілів за участі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та міністра-радника Посольства Японії в Україні Казуя Охцука.

Арсен Аваков зазначив, що патрульні поліцейські повинні мати найкраще обладнання для ефективного виконання своєї роботи.

«Патрульна поліція – ви маєте довіру людей, дієте фахово кожен день, а значить, ви повинні мати найкраще обладнання. Сьогодні ви отримаєте ще 83 нові автомобілі. Ще у 2017 році МВС та корпорація Mitsubishi уклали договір про постачання 635 автомобілів. На той час Національна поліція отримала найсучасніші автомобілі. Я хочу, щоб кожен із вас користувався цим новітнім обладнанням. Бережіть ці авто. Бережіть Україну!», — сказав Арсен Аваков.

Міністр розповів, що під час укладання контракту, Україна отримала 13% знижки на автомобілі. Ці 83 сучасних Mitsubishi нового покоління – це наслідок тієї знижки.

За словами міністра-радника Посольства Японії в Україні Казуя Охцука, протягом 2016–2019 років в результаті плідної співпраці між Україною та Японією по виконанню зобов’язань Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї, Міністерством внутрішніх справ і Національною поліцією разом з Японськими компаніями реалізовано два проекти екологічних (зелених) інвестицій. Вони передбачають заміну транспортного складу поліції новими автомобілями з гібридною установкою.

Відтак в рамках співпраці Японією було поставлено до України 1568 автомобілів Toyota Prius. У 2017 році до України було поставлено 635 автомобілів Mitsubishi Outlander, а сьогодні – ще 83 таких автомобілі. Таким чином кількість автомобілів у користуванні української поліції зростає до 2300 автомобілів.

«Автомобілі Mitsubishi Outlander є так званими напівгібридними автомобілями, які використовують найсучасніші японські технології електрозбереження. Крім того, автомобілі є екологічно чистими. Наданий службовий транспорт дасть змогу не лише українській стороні ефективно слідкувати за правопорядком, а й зберегти навколишнє середовище», — наголосив Козуя Овцуга.

Він додав, що Японія, як країна учасниця «Великої сімки», і надалі планує підтримувати реформування української поліції. Зокрема, йдеться і про участь у таких проектах «зелених інвестицій».

Водночас Козуя Овцуга висловив вдячність Міністерству внутрішніх справ України на чолі з главою відомства Арсеном Аваковим та Головою Національної поліції Сергієм Князєвим за зусилля в напрямку реформування української поліції та розбудови дружніх відносин між двома державами.

Голова Нацполіції Сергій Князєв зазначив, що проведене соціальне опитування населення 19 регіонів наприкінці минулого року засвідчує про наявність одного з соціальних запитів – безпеки громадян на дорогах. Зокрема, йдеться про очікування зменшення рівня ДТП, а відтак – зменшення кількості загиблих та травмованих.

«Тому керівництвом Національної поліції було прийнято рішення про передачу даних транспортних засобів – майже ста відсотків – підрозділам патрульної поліції, які забезпечують безпеку громадян на міжнародних автотрасах та основних магістралях нашої держави. Був соціальний запит – і ми тепер маємо чим відповісти громадянам», – зазначив Сергій Князєв.