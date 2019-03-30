Нацполіція викрила учасників міжнародної наркоорганізації та вилучила півтонни героїну

Під час спецоперації, яку провели оперативники Нацполіції у Києві сьогодні вночі, поліцейські затримали ще трьох учасників цього транснаціонального організованого злочинного наркоугруповання. У складському приміщенні у столиці оперативники вилучили 500 кг особливо небезпечного наркотичного засобу – героїну. Загальна вага вилученої партії склала 600 кг, а її вартість на «чорному» ринку становить понад 50 мільйонів доларів.

Голова Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, що це найбільша партія вилученого героїну за часи незалежності України.

«Реформа кримінальної поліції – найбільш складна справа в реорганізації нашого підрозділу. Неможливо щоденно звітувати перед суспільством, що ми придбали, наприклад, технічні засоби. Проте такі викриття показують ефективність реформи. На прикладі нового підходу, створення підрозділу кримінального аналізу спільно з реформованим Департаментом протидії наркозлочинності, бачимо такий результат», – наголосив Сергій Князєв.

Перший заступник Голови Національної поліції України – керівник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін наголосив, що успішна реалізація цієї спецоперації українськими поліцейськими є результатом постійної підтримки та обміну досвідом з міжнародними партнерами, зокрема, зі Сполучених Штатів Америки та Великої Британії.

«Це дійсно та допомога, яка нам потрібна, і той досвід, яким ми обмінюємося з нашими міжнародними партнерами. Дякую співробітникам Департаменту протидії наркозлочинності, управління кримінального аналізу за виконану роботу», – наголосив В’ячеслав Аброськін.

У рамках спецоперації, яку провели оперативники Нацполіції сьогодні вночі, вже зранку поліцейські викрили ще трьох учасників міжнародної наркогрупи контрабандистів. Як розповів начальник Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції Андрій Кіхтенко, в орендованому наркозлочинцями гаражному приміщенні поруч із сотнями кілограмів фруктів поліцейські виявили 500 кілограмів героїну. Відтак загальна вага вилученої партії склала 600 кг, а її вартість на «чорному» ринку становить понад 50 мільйонів доларів.

До складу викритої групи увійшли громадяни Туреччини, Румунії, Македонії та Молдови. Учасники ОЗГ займалися протиправною діяльністю упродовж тривалого часу, маючи злочинні зв’язки по всьому світові. Відтак вони здійснювали постачання героїну з країн Центральної Азії до Євросоюзу через територію нашої держави.