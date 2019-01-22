Наукова конференція присвяченая 100-річчю проголошення Дня Соборності

24 січня у приміщенні Маріупольського краєзнавчого музею відбулась наукова конференція присвячена 100-річчю проголошення Дня Соборності у Києві 22 січня 1919 р.

У конференції прийняли участь студенти II курсу Маріупольського будівельного коледжу — Криволап Олександр та Сарана Марія (науковий керівник, викладач історії Маріупольського будівельного коледжу – Шурхаленко Тетяна Володимирівна), які підготували доповіді за темами «Події Української революції у 1917 – 1918 рр. Становлення української державності», «Початок ідеї соборності та підготовка Акту Злуки». Крім того, присутні подивились відеохроніки про події Української революції, які передували Акту Злуки та мультимедійні презентації про події у Маріуполі в роки Української революції.

Науковий співробітник музею Олександра Валеріївна Забєло провела короткий екскурс експозицією музею та надала цікаві експонати, які пов’язані з тим часом. Наприкінці конференції її учасники отримали подяки.