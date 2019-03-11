Навчання поліцейських та рятувальників щодо безпеки під час виборів

12 березня правоохоронці відпрацювали дії при виникненні пожежі на виборчій дільниці. Напередодні начальник поліції Маріуполя Сергій Бичін разом з керівниками відділень і служб обговорили ситуації, які можуть виникнути під час виборчого процесу.

Під час теоретичних занять поліцейські розглянули ефективні способи реагування на прикладах подій, що мали місце на попередніх виборах.

Практичні навчання були спрямовані на вдосконалення взаємодії між правоохоронними підрозділами, зокрема поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За легендою, на умовній виборчій дільниці, розташованій в Палаці культури «Український дім», стався підпал. Займання трапилося на другому поверсі.

Під час розвідки було встановлено, що пожежа — другого рівня складності. Рятувальники вивели постраждалих з будівлі та локалізували загоряння.

Поліцейські перекрили під’їзди до місця надзвичайної ситуації і знаходились у районі подій для забезпечення правопорядку та недопущення мародерства.

Нагадаємо, усі служби МВС працюють над тим, щоб вибори в Маріуполі пройшли у безпеці.