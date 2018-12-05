Наїзд на людей на зупинці громадського транспорту

У суботу, 8 грудня, водій іномарки не впорався з керуванням та в’їхав у зупинку. Внаслідок ДТП травмовано 5 осіб – водій та четверо маріупольців, які чекали на транспорт, в тому числі семирічна дитина. Чоловік, який керував автомобілем, не мав водійського посвідчення.

Аварія сталася близько 20.40 на зупинці «пл. Театральна». Маріуполець 1996 року народження на автомобілі «Mitsubishi Lancer» виїхав за межі проїжджої частини та скоїв наїзд на пішоходів.

В результаті ДТП постраждали мати з сином-першокласником, 51-річна жінка та 26-річний чоловік. Водій також отримав тілесні ушкодження. З травмами різного ступеня тяжкості усі доставлені в лікарні Маріуполя.

Поліція встановлює причини дорожньо-транспортної пригоди. Триває досудове розслідування.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1. Ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».