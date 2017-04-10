Детство – самый важный и неповторимый период в формировании личности. Каждый человек, начиная с юных лет, сталкивается с ситуациями, когда необходимо знать свои права и обязанности. Права ребенка – это обязательное условие для его счастливого будущего. Поэтому первым шагом для полной реализации ребенка как полноценного гражданина является ознакомление с его основными правами и обязанностями.

С целью популяризации правовой литературы, формирования у детей ответственности за свои поступки и воспитания правовой культуры читателей с 11 по 15 апреля в детской библиотеке им. В.В. Маяковского прошла неделя правовых знаний «Країною Закону». В библиотеке оформлена выставка-плакат «Твои права» и книжная выставка «Сказочная правовая неотложка». На игру-путешествие «Стежками правових знань» к нам пришли учащиеся 3-А класса ОШ № 53. А на правовой урок «Азбука права» мы пригласили учащихся 4-Б класса ОШ № 64. Дети прослушали обзор книжной выставки «Свої права ти добре знай, їх шануй і захищай», узнали о Конвенции по правам ребенка и правильно ответили на вопросы о том, какие права и обязанности они имеют.

Библиотекари предложили учащимся ответить, какие права сказочных героев были нарушены в сказках «Золушка», «Снежная королева», «Три поросенка», «Маугли», «Приключения Чиполлино», «Золотой ключик или приключения Буратино» и многих других. Ученики отлично справились с заданием. Мальчишки и девчонки с удовольствием посмотрели отрывок из мультфильма «Доктор Айболит». Потом в библиотеке появился разбойник Бармалей. Он познакомился с ребятами и пригласил их совершить путешествие по Африке, развлекая подвижными играми «Кука-Чапа», «Африканская пальма» и «Бармалей», «Отдать швартовы!». Дети принимали активное участие во всех играх, проявляя смекалку и воображение. Ребята были очень довольны встречей со сказочным персонажем.

В правовом воспитании важна роль детской библиотеки. Во-первых, она владеет информационными ресурсами и возможностью донести правовые знания до читателей с помощью как специальной, так и художественной литературы. Во-вторых, она старается применить такие формы и методы работы, которые делают такие серьезные дисциплины как право, эмоционально окрашенными и живыми.

Марина Коссе