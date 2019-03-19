Неповнолітні, які підозрюються у крадіжці чужого майна

Поки господаря будинку не було вдома, хлопець та дівчина розбили вікно у його оселі, залізли у приміщення та вкрали побутові речі. Винести чуже майно підозрювані не встигли — їх затримали правоохоронці.

До поліції зателефонував мешканець Приморського району, який повідомив, що до території домоволодіння його сусіда пробралися двоє невідомих.

На місце було спрямовано слідчо-оперативну групу Приморського відділення поліції, які виявили за вказаною адресою двох неповнолітніх, 2003 та 2006 року народження.

Як виявилось, пробравшись у чужий дім підлітки хотіли винести з нього побутові речі.

За фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 3, ст. 185 «Крадіжка, поєднана з проникненням у житло» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Триває досудове розслідування.