Неповнолітнiй завдав тяжкі тілесні ушкодження приятелю

Двоє дев’ятикласників розпочали бійку на грунті ревнощів до дівчини. Один з хлопців був доставлений у лікарню в тяжкому стані. Поліцейські затримали підозрюваного.

До поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що була надана медична допомога 15-річному хлопцеві. Підліток був доставлений в лікарню в непритомному стані.

Протягом кількох годин дільничні офіцери Центрального відділу поліції з’ясували всі обставини події та затримали підозрюваного. Ним виявився 15-річний приятель потерпілого.

З’ясувалося, що школярі гуляли в одному з місцевих парків, коли між ними раптово виник конфлікт. Через ревнощі до дівчини один з хлопців почав бити свого однолітку, чим завдав йому тяжких тілесних ушкоджень.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статі передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.