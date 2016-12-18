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Неповнолітня через сварку з бабусею втекла до Волновахи

Опубликовано 29 Окт 2018

подросВчора вдень на лінію 102 зателефонувала стурбована жінка та повідомила, що день тому її 17-річна онучка  пішла з дому та не повернулась.

На пошуки дівчинки було орієнтовано інспекторів ювенальної превенції Приморського  відділення, всі наряди поліції та співробітників патрульної поліції. Поліцейськими була опрацьована прилегла територія, залізничний та автовокзали. Правоохоронці опитали друзів та знайомих дитини.

Вже через годину розшукових заходів співробітники Приморського відділення поліції відшукали втікачку у Волновасі.

Як з’ясувалось, день тому дівчина прийшла до дому у нетверезому стані, через що посварилася із своєю бабусею. Образившись на бабусю через те, що та їй забороняє вживати алкоголь — неповнолітня вирішила поїхати до іншого міста та не повідомила рідних про подорож.

Правоохоронці провели профілактичну бесіду з дівчиною та її бабусею, та розповіли про можливі наслідки такого вчинку, а також наголосили на недопустимість вживання алкоголю у ранньому віці та пізніх прогулянок.

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