Неповнолітня втекла з дому аби відсвяткувати своє 15-річчя

Матір не дозволила дівчині гуляти до ночі, тому іменинниця вирішила втекти. Правоохоронці знайшли її та повернули стурбованій матері.

Близько опівночі по допомогу до поліції прийшла місцева мешканка. Жінка розповіла, що о 6 годині вечора з дому втекла її неповнолітня донька. Весь цей час жінка самотужки шукала дитину, але так і не знайшла.

Розгорнувши комплекс невідкладних розшукових заходів, інспектори ювенальної превенції Центрального відділу поліції вже за пів години знайшли втікачку. Дівчина гуляла на одній з вулиць Центрального району.

Із неповнолітньою та її матір’ю проведено профілактичну бесіду, до того ж, відносно жінки складено адміністративний матеріал.

Нагадуємо! Якщо зникла дитина, негайно телефонуйте на лінію «102». Самостійні пошуки, як правило, не приводять до результатів, а дитина може потрапити у біду.

Крім того, приділяйте дітям більш уваги та не залишайте маленьких дітей без нагляду. Завжди будьте обізнані, де знаходяться ваші діти!