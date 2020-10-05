«Нептун» трансформується у сучасний спортивний центр

У маріупольському басейні «Нептун» повним ходом йдуть ремонтні роботи. Будівлю повністю реконструюють, а прилеглу територію впорядкують.

Крім звичного для маріупольців басейну в будівлі обладнають дитячий басейн, тренажерні зали та SPA-центр. Таке розширення функцій було рекомендовано Міністерством культури, молоді та спорту України. Щоб не зменшувати площу басейну, було прийнято рішення зробити прибудову.

На сьогодні, практично повністю замінені інженерні комунікації, проведено скління і на 70% утеплення. Для створення комфортних умов для тренувань, встановлено інноваційне обладнання з клімат-контролю і забезпечення якості води. Загальна вартість проекту — 90 млн грн. Фінансується проект за рахунок міського та державного бюджетів.

Сам басейн планують відкрити в кінці 2021 року, а ось повністю мультифункціональний спортивний центр запрацює у 2022 році. Також передбачена реконструкція площі Незалежності. Тут буде паркова зона з озелененням і пішохідним фонтаном.