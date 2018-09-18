Нещасний випадок на підприємстві

У Кальміуському районі на одному з підприємств під час виконання роботи травмувався 47-річний чоловік. Правоохоронці встановлюють подробиці нещасного випадку.

Вчора, 18 вересня, до Кальміуського відділення поліції надійшло повідомлення, про те, що на одному з підприємств, під час виконання роботи, постраждав чоловік.

Відомо, що під час виконання робіт з підвищеною небезпекою 47-річний маріуполець отримав опіки полум’ям. Із тяжкими травмами чоловіка було госпіталізовано до лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група Кальміуського відділення поліції.

Наразі поліцейські встановлюють всі подробиці нещасного випадку.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 272 «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо воно спричинило загибель людей» Кримінального Кодексу України.

Станом на 14:30 годину стало відомо, що чоловік помер у лікарні.