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Нещасний випадок на підприємстві

Опубликовано 19 Сен 2018

скораяУ Кальміуському районі на одному з підприємств під час виконання роботи травмувався 47-річний чоловік. Правоохоронці встановлюють подробиці нещасного випадку.

Вчора, 18 вересня, до  Кальміуського відділення поліції надійшло повідомлення, про те, що на одному з підприємств, під час виконання роботи, постраждав чоловік.

Відомо, що під час виконання робіт з підвищеною небезпекою  47-річний маріуполець отримав опіки полум’ям.  Із тяжкими травмами чоловіка було госпіталізовано до лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група Кальміуського відділення поліції.

Наразі поліцейські встановлюють всі подробиці нещасного випадку.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 272 «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо воно спричинило загибель людей» Кримінального Кодексу України.

Станом на 14:30  годину стало відомо, що чоловік помер у лікарні.

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