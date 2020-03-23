Несумісні з життям ножові від товариша «по чарці»

Зловмисник двічі вдарив ножем чоловіка та втік з місця злочину. Наразі підозрюваний затриманий та надає свідчення.

Повідомлення про тяжкий злочин до поліції надійшло вчора, 2 березня, близько 21.00.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Кальміуського відділення поліції та наряд патрульної поліції. Поліцейським було відомо, що зловмисник втік з місця злочину, тому правоохоронці розпочали негайний його розшук.

Вже за 10 хвилин на одній з вулиць патрульні виявили чоловіка, схожого за описом на зловмисника. Підозрюваного доставили до Кальміуського відділення поліції.

Ним виявився місцевий мешканець 1986 року народження.

Слідчі встановили, що підозрюваний разом із померлим вживали алкогольні напої в квартирі свого знайомого. Невдовзі товариші почали сваритися:нетверезий зловмисник схопив кухонний ніж зі столу та декілька разів вдарив ним чоловіка.

Слідчо-оперативна група вилучила речові докази.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Запобіжний захід буде обраний судом.

Наразі зловмисникові повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.