Нетрезвый житель Ивановки, надев маску, проник через окно в дом старушки

Злоумышленник планировал забрать тысячу гривен, однако пожилая женщина не имела таких средств, поэтому отдала последнюю мелочь. Грабитель был задержан полицейскими уже через несколько часов.

В 22.40 в дежурную часть Волновахского отдела полиции обратилась обеспокоенная женщина, которая сообщила, что неизвестный ворвался через окно в ее доме и требовал деньги.

Следственно-оперативная группа немедленно прибыла на помощь к 79-летней потерпевшей. К счастью, злоумышленник не применял к старушке физическую силу, однако очень напугал.

Правоохранители установили, что злоумышленник выбил окно и ворвался в дом, начав требовать у потерпевшей тысячу гривен. Старушка ответила, что таких средств у нее нет, однако мужчина продолжал требовать деньги. Тогда пенсионерка отдала ему последнюю мелочь. После чего женщина убежала к соседке и позвонила в полицию.

Опросив возможных свидетелей происшествия и соседей, полицейские быстро установили злоумышленника. Им оказался 21-летний ранее судимый местный житель, который будучи навеселе, бродил по селу, искал легких денег и, не придумав ничего лучшего, как сделать из своей шапки маску, он просто решил ограбить одинокую старушку.

По данному факту Волновахским отделом полиции открыто уголовное производство с предварительной квалификацией — ч. 3 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.