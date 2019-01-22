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Нетверезий мешканець Слов’янська розбив скло чужого автомобіля

Опубликовано 29 Янв 2019

22До поліції звернулась мешканка Центрального району, яка повідомила, що хтось розбив скло у її транспортному засобі.

За вказаною адресою виїхали патрульні поліцейські та співробітники карного розшуку Центрального відділу поліції. Свідки події описали правопорушника, тому впродовж кількох годин  патрульні поліцейські затримали підозрюваного у злочині.

Аби з’ясувати обставини події затриманого було доставлено до Центрального відділу поліції. Як виявилося, 31-річний порушник перебував у нетверезому стані та орудував камінням. До того ж було встановлено, що чоловік також розбив скло у одній з крамниць.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 296 Кримінального кодексу України. « Хуліганство». Санкцією статті передбачено обмеження волі на строк до п’яти років.

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