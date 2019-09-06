Нетверезий водій намагався прорватися через блокпост

6 вересня, правоохоронці, що водять до складу ООС, затримали нетверезого водія, який намагався прорватися через блокпост поблизу Мангуша без перевірки документів. А слідчий Маріуполя у позаслужбовий час затримав підозрюваного у пограбуванні магазину одягу одразу після скоєння злочину.

Так, о 22:00 у напрямку Маріуполя п’яний водій авто «Нісан», не зупинившись для перевірки, намагався перетнути блокпост. Зупинити правопорушника вдалося співробітникам батальйону поліції «Шторм» ГУНП в Одеській області, які несуть службу на території Донеччини.

Поліцейські запропонували водію з’їхати на узбіччя дороги, щоб не перешкоджати руху іншому транспорту. Аби уникнути покарання, чоловік спробував втекти. Миттєво зреагувавши, один з правоохоронців завадив незаконним діям водія. Внаслідок цього поліцейський отримав тілесні ушкодження, коли зловмисник, не впоравшись з керуванням, зіткнувся з бетонною огорожею.

Правопорушника притягнуто до адмінвідповідальності за ст.130 (Керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) та 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) Кодексу України про адміністративні порушення та кримінальної відповідальності за ст.286 (Хуліганство) та ст.342 (Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 2 років позбавлення волі.

Того ж дня в Маріуполі слідчий Лівобережного відділення поліції Максим Родін, перебуваючи поза службою, затримав підозрюваного у грабежі. Чоловік пограбував магазин одягу та намагався втекти з місця злочину. В цей час на шляху у зловмисника з’явився поліцейський, який швидко зорієнтувався в ситуації, наздогнав і затримав порушника.

Грабіжнику оголошено про підозру за ч. 1 ст.186 Кримінального Кодексу України (Грабіж). Санкція статі передбачає до 4 років позбавлення волі. Викрадене майно вилучено та повернуть власникам.