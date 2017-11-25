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«Нейрокомпьютерные интерфейсы»

Опубликовано 28 Ноя 2017

brain-computer-interface-featured-VKВ Маріупольській міській історичній бібліотеці ім. М. Грушевського відбулось чергове засідання Психологічного клубу. Тема заходу — «Нейрокомпьютерные  интерфейсы».   

Подивившись відеопрезентацію, присутні ознайомились з сенсаційними науковими відкриттями, були розглянуті і обговорені матеріали з області нейро-технічного протезування й створення біотехнічних систем, використовування нано-комп’ютерних технологій у біологічній природі людини та ще багато цікавого. Адже всім зрозуміло, що скоро світ зміниться до невпізнання. Але чи вийде у більшості людей звикнути до цих змін? Нікому точно невідомо, що буде відбуватися з людством, після того як в руках людей опиняться технології, можливості яких безмежні.

Учасники клубу спробували уявити собі майбутнє, дізнатися, як змінить світ прискорення технологічного прогресу, і намалювати шлях, яким може піти еволюція.

Під час засідання були висловленні різні точки зору, виникло багато питань та дискусій на цю неоднозначну тему.

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