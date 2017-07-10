Незаконний посів конопель у Лівобережному районі

Кущі, горщики, банки, згортки з висушеним канабісом. 58-річний чоловік самостійно виростив, а потім підготував для особистого вживання нарковмісні рослини. Все, включаючи і пристосування для куріння, вилучено та направлено на експертизу. Відкрито кримінальне провадження.

Отримавши інформацію про те, що житель Лівобережного району зберігає за місцем мешкання велику кількість нарковмісних рослин, маріупольські правоохоронці провели санкціонований обшук за вказаною адресою.

На території приватного домоволодіння в облаштованій теплиці було виявлено 15 кущів конопель, які господар висадив в спеціально обладнані горщики. Всі рослини були доглянуті і знаходились під постійним поливом. Крім того, при обстеженні будинку зловмисника поліцейські вилучили канабіс у висушеному вигляді, який наркоаграрій зберігав в паперових згортках, а також пристосування для його куріння.

Зловмисником виявився пенсіонер 1958 року народження, який раніше не потрапляв в поле зору правоохоронців.

Всі наркотичні рослини вилучено та направлено на експертизу.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч.1 ст.310 «Незаконний посів снотворного маку чи конопель» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання — до 3 років позбавлення волі.