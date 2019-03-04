Незаконний продаж лікарських препаратів

Правоохоронці виявили аптеку, в якій реалізовували кодеїновмісні препарати з порушенням встановлених правил. Аптекар відпускав нарковмісні препарати без рецепту. Всього було вилучено 10 упаковок кодеїновмісних пігулок.

Поліцейські отримали оперативну інформацію від місцевого мешканця, який повідомив, що в одній з аптек Центрального району продають кодеїновмісні препарати без рецепту лікаря. До того ж, чоловік добровільно здав правоохоронцям 3 пластини кодеїновмісного препарату, який придбав у тому самому закладі.

В ході проведення санкціонованого обшуку оперативники Центрального відділу поліції виявили під прилавком аптеки коробку із десятьма упаковками нарковмісних пігулок.

Також в підсобному приміщенні були виявлені порожні упаковки з-під незаконно реалізованих препаратів.

Всі ці лікарські засоби містять наркотичний засіб кодеїн. Їхній продаж має здійснюватися виключно за рецептом лікаря. Але, як було встановлено, в цьому закладі такими нормами нехтували.

Вилучені пігулки направлені на дослідження до експертно-криміналістичного центру.

За порушення порядку відпуску лікарських засобів працівникам аптек загрожує кримінальна відповідальність, передбачена ч. 1 ст. 320 Кримінального кодексу України «Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів». Ведеться досудове розслідування.