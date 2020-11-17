Последние новости

Незаконний промисел у лісосмузі

Опубликовано 17 Ноя 2020

Мариуполь вырубка леса 17.11.20 1Незаконний промисел у лісосмузі викрили працівники сектору реагування патрульної поліції Кальміуського відділення. За фактом розпочато кримінальне провадження.

Під час патрулювання території Кальміуського району наряд поліції виявив у лісосмузі чоловіків із бензопилою та спиляні дерева.

Встановлено, що до незаконної порубки дерев причетні мешканці Маріуполя.

З місця події у якості речових доказів вилучено бензопилу, каністри з бензином та мастилом, а також сім кубів деревини. Сума завданої навколишньому середовищу шкоди встановлюється.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.246 Кримінального кодексу України (Незаконна порубка лісу).

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Похожие сообщения

Чоловік розрахувався у кафе сувенірною купюрою

Опубликовано 19 Ноя 2020

ДТП, у якій травмувалася дитина

Опубликовано 19 Ноя 2020

Post Most 2.0: митці продемонстрували власний погляд на Маріуполь

Опубликовано 18 Ноя 2020

Маріупольські хокеїсти зустрілися на льоду з ХК «Краматорськ»

Опубликовано 18 Ноя 2020

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-