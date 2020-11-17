Незаконний промисел у лісосмузі викрили працівники сектору реагування патрульної поліції Кальміуського відділення. За фактом розпочато кримінальне провадження.

Під час патрулювання території Кальміуського району наряд поліції виявив у лісосмузі чоловіків із бензопилою та спиляні дерева.

Встановлено, що до незаконної порубки дерев причетні мешканці Маріуполя.

З місця події у якості речових доказів вилучено бензопилу, каністри з бензином та мастилом, а також сім кубів деревини. Сума завданої навколишньому середовищу шкоди встановлюється.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.246 Кримінального кодексу України (Незаконна порубка лісу).

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.