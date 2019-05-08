Незаконний збут нарковмісних ліків в мережі аптек

Вилучено майже 60 тисяч доз кодеїновмісних препаратів вартістю 350 тисяч гривень за цінами «чорного ринку». Накротики реалізовували без рецепту лікаря.

Співробітники управління протидії наркозлочинності та слідчі поліції Донецької області спільно з обласною прокуратурою задокументували без рецептурний продаж лікарських препаратів, які містять кодеїн та прекурсор псевдоефедрін.

У рамках кримінального провадження за ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України (збут наркотичних засобів, психотропних речовин) проведено серію обшуків у 6 аптеках міста Покровська.

Поліцейські виявили та вилучили понад 4 тисяч блістерів та 336 флаконів нарковмісних ліків. Це дорівнює майже 60 тисячам доз.

Також вилучені грошові кошти, здобуті від незаконної реалізації нарковмісних лікарських засобів, на суму 25 тисяч гривень.

Вилучене направлено на дослідження. Слідчо-розшукові дії тривають. Встановлюється коло осіб, причетних до наркоторгівлі.