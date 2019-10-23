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Николай Гоголь будет проводить экскурсии по Мариуполю

Опубликовано 23 Окт 2019

59536-photo_2019-10-23_14-37-34 (2)Мариуполь стал седьмым городом, принявшим участие в проекте Touristl.. В его рамках будет создано мобильное приложение, благодаря которому можно совершить виртуальную экскурсию по городу. Интерактивным гидом выступит известный писатель Николай Гоголь.

Бесплатно загрузив приложение «Touristl», можно открыть карту Мариуполя и найти достопримечательности и памятники. При этом появляется анимированный персонаж Николая Гоголя, который рассказывает об этих туристических объектах. Вы можете сделать с ним фото, а также прослушать историю на русском и английском языках. Сейчас мариупольская версия приложения разрабатывается

Проект «Touristl» призван привлечь дополнительное внимание к современным технологиям и культуре украинских городов. К проекту уже присоединились Киев, Львов, Одесса, Запорожье, Харьков, Днепр.

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