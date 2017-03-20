Николай Побойный провел факультатив в общеобразовательной школе №4

О деятельности полиции в условиях войны, новых подходах к несовершеннолетним, взаимодействии патрульных и полицейских и изменениях в связи с реформами говорили ученики учебного заведения, руководитель местной полиции Николай Побойный и представители патрульной полиции.

В актовом зале учебного заведения собрались его воспитанники — царит тишина. Не каждый день в роли учителей выступают полицейские. Дети и не догадывались, сколько сюрпризов ждали их на каждом этапе занятия.

Николай Побойный рассказал о том, что приоритетом в работе полиции является сохранение жизни несовершеннолетних в связи с террористической агрессией. Марьинка, Авдеевка, Чермалык… в населенных пунктах, которые часто являются мишенью террористов, продолжают работать школы, а дети, в буквальном смысле, борются за право на образование и ежедневно, несмотря ни на что, посещают занятия. В Донецкой области работает Единый аналитический сервисный центр, который принимает вызовы по всему региону от любого жителя, даже самого маленького. Поэтому Николай Побойный обратился к присутствующим с просьбой не бояться набрать 102, там дети всегда могут рассчитывать на помощь в любом вопросе.

Патрульные, в свою очередь, рассказали о принципах и специфике своей работы, показали, как работают с планшетами, и что происходит, когда на него поступает вызов от граждан.

А дальше, школьников поздравил четвероногий спецназовец Гуч, который уже давно по праву завоевал зрительские симпатии и стал всеобщим любимцем, как взрослых, так и детей. Он продемонстрировал служебное мастерство и ответил громким лаем на приветствие «Слава Украине!».

После выступления служебного лабрадора представители взрывотехнической службы предостерегли учеников школы от опасности, скрывающейся в самых непредсказуемых местах и ​​имеющих любой вид — гранаты в игрушках и цветных пакетах, растяжки среди цветущей поляны … Как вести себя в случае выявления смертоносных предметов и что ни в коем случае нельзя делать — все это на примерах макетов каждого из видов оружия и рассказали специалисты. В этом разделе дети задавали множество вопросов — сколько весит противотанковая мина, что мы можем встретить в городе, какая ответственность предусмотрена в случае, если найти такой предмет и принести домой, самый маленький радиус поражения боеприпасов… На каждое из них слушатели получали исчерпывающий ответ.

А в завершение — показ автопарка полиции. Помимо ознакомления с авто полицейских, гости в погонах устроили школьникам тест-драйв прямо во дворе учебного заведения.