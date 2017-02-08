Никому не дано право блокировать дорогу во время войны

Глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин прокомментировал ситуацию с блокированием дороги Константиновка-Бахмут во время пресс-конференции в областном главке.

Генерал отметил, что блокировщики полностью остановили движение автотранспорта по дороге стратегического значения, которая является одной из важнейших сейчас на территории Донецкой области, учитывая постоянные обстрелы террористов населенных пунктов на Торецком направлении. Полицейские действовали в рамках закона, приняв меры для разблокирования пути и восстановления бесперебойного движения.

Вячеслав Аброськин рассказал, что в 16 часов неизвестные в камуфляжной одежде с деревянными колами, которые были приспособлены для того, чтобы ими можно было наносить удары, перекрыли дорогу в обоих направлениях.

Это привело к большому скоплению автотранспорта — как военного назначения, так и специальных служб, в том числе и медицинского назначения. Около 15-20 минут люди не могли проехать.

Была заблокирована дорога и 7 автобусам, которые двигались в направлении Курахово, в которых находились как мужчины, так и женщины. По совам тех, кто перекрыл дорогу, в этих автобусах находились так называемые «титушки», прибывшие из Курахово для деблокирования железной дороги.

Генерал отметил, что в автобусах находились жители Курахово, населенных пунктов Волновахского района. Большая часть этих людей уже опрошена, и с их пояснениями сейчас работают следователи.

- Я не знаю, платили ли им деньги за приезд в город Бахмут или нет, мне это неизвестно. Сейчас следователи эти вопросы выясняют, — сказал генерал.

Что касается того, что машина полиции сопровождала эту колонну, Вячеслав Аброськин пояснил, что полицейским было известно, что движется колонна с местными жителями и то, что другая сторона во главе с народным депутатом планирует остановить эту колонну, напасть по ходу движения, поэтому шел патрульный автомобиль для обеспечения правопорядка.

- Для полиции Донецкой области не интересно — титушки либо не титушки — была перекрыта дорога. Находясь на месте, я дал распоряжение разблокировать дорогу. Сотрудниками полиции Донецкой области, Бахмутского отдела полиции дорога была разблокирована, — отметил глава полиции области, добавив, что очень неприятно, что в события, связанные с блокированием автомобильной и железной дороги, втягивают полицию.

На месте находился народный депутат Семен Семенченко, который вел себя вызывающе, оскорблял сотрудников полиции, препятствовал движению автотранспорта по дороге стратегического значения. Ему было неоднократно указано, что они блокируют дорогу, которая является одной из важнейших сейчас в Донецкой области, что это правонарушение.

Неизвестно, сколько бы это продолжалось и чем бы закончилось, если бы на месте не было полиции.

- Люди, которые блокировали движение транспорта, были все установлены. Ни одного человека не было с подконтрольной Украине части Донецкой области. Все граждане — из разных областей страны. Всего около 28 человек. Среди них есть как ранее судимые, так и лица без постоянного адреса проживания, — сообщил генерал.

Согласно действующему законодательству, факт блокирования дороги зафиксирован, внесен в Единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство по ст. 279 «Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия» Уголовного кодекса Украины.

- Закон действительно суров, но он закон. Никому не дано право блокировать дорогу во время войны — ни народным депутатам, ни начальникам полиции, ни кому-либо, кто считает себя добропорядочным гражданином Украины, — отметил Вячеслав Аброськин.

Продолжается досудебное расследование, в результате которого будет дана оценка каждому участнику этого события.

Вячеслав Аброськин подчеркнул, что действия сотрудников полиции также получат правовую оценку.

- По факту использования специальных средств полиции назначено служебное расследование, будет проведена полная проверка, материалы будут направлены для принятия решения в прокуратуру Донецкой области, — отметил он, добавив, что после этих событий три человека были доставлены народным депутатом в больницу, но буквально сразу ее покинули.

Генерал также прокомментировал случай, произошедший непосредственно с его участием во время конфликта.

- Мужчина, житель оккупированного Донецка, сказал «мне так хочется вас ударить». Я этого гражданина прощаю, так как я разрешил ему это сделать. Но в отношении тех людей, которые пытаются дестабилизировать ситуацию, прикрываются депутатскими мандатами, вопрос остается открытым — они понесут уголовную ответственность, — отметил глава ГУНП в Донецкой области.

В настоящее время дороги разблокированы, поезда движутся, препятствий для движения пассажирских поездов нет.

- У нас нет информации от Донецкой железной дороги о том, что кто-то не дает двигаться грузовым поездам, — уточнил Вячеслав Аброськин.

Генерал Аброськин подчеркнул, что в первую очередь полиция Донецкой области защищает закон и мирных жителей, страдающих в условиях войны.

- Когда нет закона, наступает беззаконие, и та сторона, которая это допускает, тоже может пострадать от собственного беззакония и своеволия. Я вчера народному депутату Семену Семенченко сказал — если он хватается за пистолет, кто-то так же может хватануться тоже. Должен быть один закон — единый для всех, — подчеркнул глава полиции Донецкой области.