Ніж, кастет та учбову гранату знайшов чоловік на подвір’ї свого будинку

Поліцейські вилучили небезпечну знахідку та обстежили прилеглу територію на наявність інших вибухонебезпечних предметів.

На лінію «102» надійшло повідомлення від 43-річного місцевого мешканця. Чоловік повертаючись додому помітив на подвір’ї свого будинку невідомий пакет, у якому знаходився ніж саморобного виготовлення, кастет та граната Ф-1 із запалом.

На місце було направлено слідчо-оперативну групу Лівобережного відділення та вибухотехників.

Поліцейські вилучили знайдені предмети, корпус гранати виявився учбовими. Вибухотехніки обстежили прилеглу територію на наявність інших вибухонебезпечних предметів.

Наразі за даним фактом проводиться перевірка. Усі вилучені предмети направлено на експертизу.