Ночное смертельное ДТП в центре Мариуполя

Вночі на проїжджій частині у центрі міста було виявлено травмованого чоловіка, який помер до приїзду «швидкої». Встановлено, що потерпілого збив автомобіль, водій якого втік з місця аварії. Поліцейські оперативно розшукали підозрювану. Наразі з жінкою працюють слідчі.

Вчора, 11 квітня, о 4 ранку на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на пр. Миру у Маріуполі.

Чоловіка з тілесними ушкодженнями, характерними для ДТП, виявили на дорозі патрульні поліцейські. Травми виявилися несумісними з життям, людина померла.

На пошуки підозрюваного у смертельному наїзді, який покинув потерпілого помирати, було орієнтовано усі наряди поліції та співробітників Головного управління Нацполіції в Донецькій області.

На місці працювали слідчі обласного главку та патрульні поліцейські, які знайшли неподалік відірваний номерний знак. За ним було встановлено власника автомобілю, а невдовзі – і водія, який безпосередньо керував автомобілем.

За кермом автомобіля перебувала 34-річна маріупольчанка. Наразі вона надає свідчення у поліції. Поліцейські з’ясовують причину та обставини ДТП. Поліцейські встановили особу загиблого у ДТП. Ним є 44-річний маріуполець. Чоловік повертався з роботи додому, коли на нього було скоєно наїзд.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.