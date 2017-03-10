Ночной конфликт между медиками и пациенткой

По предварительной информации конфликт произошел между жительницей в состоянии алкогольного опьянения и работниками бригады скорой медицинской помощи во время доставки пациентки в медицинское учреждение.

Ночью в Кальмиусское отделение полиции поступило сразу два сообщения от медработников. Согласно одному из них мариупольчанка повредила мобильный телефон фельдшера, в другом сообщалось о применении физической силы к сотрудникам скорой помощи.

Оба факта зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений от граждан.