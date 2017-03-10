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Ночной конфликт между медиками и пациенткой
Опубликовано 12 Мар 2017
По предварительной информации конфликт произошел между жительницей в состоянии алкогольного опьянения и работниками бригады скорой медицинской помощи во время доставки пациентки в медицинское учреждение.
Ночью в Кальмиусское отделение полиции поступило сразу два сообщения от медработников. Согласно одному из них мариупольчанка повредила мобильный телефон фельдшера, в другом сообщалось о применении физической силы к сотрудникам скорой помощи.
Оба факта зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений от граждан.