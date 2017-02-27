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Ночью под обстрел попала прифронтовая Талаковка

Опубликовано 28 Фев 2017

Талаковка обстрел 28.02 (3)

Снаряды разорвались в окрестностях населенного пункта, и попали на территорию отстойного тракторного участка. Повреждена сельхозтехника, жертв среди мирного населения нет. Сегодня утром обстрел возобновился.

Талаковка обстрел 28.02 (6)Сообщение в полицию о возгорании автомобиля «КАМАЗ» на окраине Талаковки (Кальмиусский район Мариуполя) поступило от сотрудника ДСЧС в 00.30. На место выехала следственно-оперативная группа Кальмиусского отделения полиции. Было установлено, что пожар произошел в результате артобстрела. На территории предприятия разорвалось три снаряда. Кроме автомобиля, осколочные повреждения получили три трактора, ангар и хозяйственное помещение.

Работа по документированию последствий обстрела была восстановлена ​​сегодня утром, однако боевики вновь открыли огонь по мирному населенному пункту.

После полноценного проведения следственных действий факт получит правовую оценку.

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