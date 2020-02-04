Номери екстрених служб Маріуполя і області

З 5 лютого на території області очікується різке погіршення погодних умов, пов’язане з істотним зниженням температури повітря та випадінням великої кількості опадів у вигляді мокрого снігу і дощу. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій Донецького регіонального центру з гідрометеорології Маріупольської гідрометеорологічної обсерваторії.

Очікується налипання мокрого снігу, ожеледь на дорогах і погіршення видимості в опадах до 200-500м. Маріупольських водіїв закликають бути обережними на дорогах. Складні погодні умови з 5 по 7 лютого відповідають першому рівню небезпеки (жовтому). Такі погодні умови можуть призвести до пошкодження дахів та електричних мереж, руйнування будівельних конструкцій, порушення і припинення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

У разі виникнення складних ситуацій цілодобово працюють телефони оперативних служб області і міста Маріуполя: