Номери екстрених служб Маріуполя і області
З 5 лютого на території області очікується різке погіршення погодних умов, пов’язане з істотним зниженням температури повітря та випадінням великої кількості опадів у вигляді мокрого снігу і дощу. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій Донецького регіонального центру з гідрометеорології Маріупольської гідрометеорологічної обсерваторії.
Очікується налипання мокрого снігу, ожеледь на дорогах і погіршення видимості в опадах до 200-500м. Маріупольських водіїв закликають бути обережними на дорогах. Складні погодні умови з 5 по 7 лютого відповідають першому рівню небезпеки (жовтому). Такі погодні умови можуть призвести до пошкодження дахів та електричних мереж, руйнування будівельних конструкцій, порушення і припинення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
У разі виникнення складних ситуацій цілодобово працюють телефони оперативних служб області і міста Маріуполя:
- департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької облдержадміністрації: (06264) 58282, 050347 9070 (Краматорськ)
- диспетчер ДП «Донецький облавтодор» — тел. 095-152-53-04.
- оперативна — диспетчерська служба Державна служба України з надзвичайних ситуацій в м.Маріуполь, 101, (097) 311 18 18, (093) 323 45 36, (050) 526 00 01
- контактно-комунікаційний центр Маріупольської міської ради 15-55, (067) 345 15 55, (050) 345 15 55
- Сартана 54 05 00, (096) 754 05 00
- відділ організації заходів цивільного захисту міської ради (0629) 52 62 60, (098) 229 39 78, (095) 924 64 19