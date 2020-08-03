Нова виставка картин та ювелірного мистецтва «Чари кольорів»

У Художньому музеї ім. А. Куїнджі урочисто відкрили персональну виставку робіт Анатолія Бондаренко «Чари кольорів». Не дивлячись на поважний вік, 85-літній митець був особисто присутній на заході. Він представив новий запорізький цикл, всього понад 30 робіт.

Художник переконливо працює у жанрі пейзажу та натюрморту. Найбільш приваблива риса творчості Анатолія Гавриловича – ясність та простота художньої мови. Крім картин, відвідувачі виставки зможуть побачити витвори ювелірного мистецтва — браслети, кулони, персні, брошки. Митець багато разів брав участь в різних художніх виставках всіх рівнів, його роботи незмінно привертають увагу глядачів.

Анатолій Бондаренко — випускник Ужгородського училища прикладного мистецтва. Двадцять років пропрацював в цеху сортового скла комбінату «Азовсталь» художником по створенню зразків з кришталю. Одночасно художник працював з глиною, деревом, металом і емаллю, створюючи оригінальні обкладинки книг і ювелірні вироби. Окреме місце в його творчості займає графіка — від пастелі до ліногравюри.

Працює Художній музей з середи по неділю, з 9:00 до 16:30.