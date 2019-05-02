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Нова зброя для поліцейських має превентивний характер

Опубликовано 15 Май 2019

2 0515Переозброєння поліції зброєю превентивного характеру — це наступний етап реформування системи і крок до європейських стандартів. Зокрема, використання нового озброєння дозволить зупинити правопорушника і зберегти йому життя. Відтак всі наряди поліції, які безпосередньо залучаються до заходів із забезпечення публічної безпеки та правопорядку, будуть оснащенні пістолетами-кулеметами «МР-5». Про це сьогодні, 15 травня, повідомив Голова Нацполіції Сергій Князєв під час презентації  нового озброєння.

Очільник Нацполіції Сергій Князєв зазначив, що в умовах реформування системи правоохоронних органів питання переозброєння відомства є одним з пріоритетних. Відтак вдосконалення системи озброєння поліцейських полягає у впровадженні нових зразків зброї у їх практичну діяльність.

«Сьогодні Національна поліція презентує практичні кроки реформи відомства. Ми представляємо нову частину озброєння Нацполіції, на яку ми переходимо», – зазначив Сергій Князєв.

За словами глави Нацполіції, до сьогодні поліцейські несли службу з бойовим автоматом моделі Калашникова. Проте завдання Нацполіції є правоохоронними – на відмінну від завдань підрозділів Збройних Сил, які обороняють державу та протидіють збройному опору. Відтак, поліцейський повинен зупинити правопорушника, зберігши життя йому, оточуючим людям, а також своє життя.

«Автомат Калашникова – це зброя, яка потрібна солдату в армії.  Він призначений для того аби знищувати злочинця. Новий вид  зброї має превентивний характер. Поліцейський, який використовує зброю як крайній захід, повинен зупинити правопорушника, дати йому право на життя, а потім притягнути його до кримінальної відповідальності», – сказав Голова Нацполіції.

Сергій Князєв наголосив, що пістолети-кулемети «МР-5» використовуються у діяльності поліції більшості країн. Зокрема, така зброя використовується поліцією Німеччини, Австрії, Великої Британії, Франції, Італії, а також Сполучених Штатів Америки.

«Найближчим часом всі наряди Нацполіції, які несуть службу на вулицях, в аеропортах, на вокзалах – будуть забезпечені новою зброєю – пістолетом-кулеметом «МР-5», – зазначив Голова Нацполіції.

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