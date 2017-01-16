Новая система безопасности в действии

Мужчина напал на молодую женщину в подъезде многоквартирного дома, пытаясь вырвать сумку. Чтобы жертва не сопротивлялась, начал душить, пока потерпевшая не потеряла сознание. В это время в квартире маму ждал маленький сын. Наряд полиции охраны прибыл на место в течение минуты, через несколько минут нападавший был задержан, имущество возвращено законной владелице. Вся операция управлялась из Единого аналитического сервисного центра полиции.

Сообщение о преступлении поступило в колл-центр 102 в 21.06. Жительница г. Мариуполя сообщила, что в подъезде ее дома по пр. Мира на нее напал неизвестный и забрал сумку, где были 300 гривен и банковские карточки.

- Он начал душить, и я потеряла сознание на несколько секунд, выпустила сумку, и он убежал. Когда я пришла в себя, то сразу позвонила на 102. Он шел за мной с автобусной остановки, — рассказывает 33-летняя потерпевшая. Она спешила домой, где ее ждал маленький сын.

Как только вызов поступил к операторам колл-центра 102, отсчет пошел на минуты. Диспетчеры Центра управления нарядами немедленно направили всю информацию нарядам полиции, которые несут службу на территории города.

Уже через минуту к потерпевшей подъехала группа реагирования полиции охраны, а весь район,прилиженный к месту преступления, был полностью перекрыт. На месте работали полиция Мариуполя, полиция охраны, управление патрульной полиции.

Женщина, несмотря на состояние шока, запомнила и сообщила правоохранителям приметы нападавшего.

- Потерпевшая оперативно сообщила на 102, поэтому своевременно и быстро отработали район. Оцепили все пути отхода злоумышленника. Мы начали с наиболее вероятного направления, куда сразу мог побежать злоумышленник, — это частный сектор. Почти сразу на ул. Леваневского увидели похожего человека. Заметив полицейскую машину, мужчина начал убегать. Сработали вместе с патрульными полицейскими, которые догнали его, — отметил Сергей Очкань, заместитель начальника полиции охраны Мариуполя.

От обращения в полицию до задержания прошло не более 10 минут. Это — работа современной системы безопасности, построенной на высоких технологиях.

Задержанным оказался 23-летний житель. Подозреваемый признался, что вынул деньги, а сумку выбросил возле гаражей. Вещественное доказательство — сумка — изъята в ходе обследования территории. Имущество возвращено законной владелице.

По иронии судьбы, оказалось, что потерпевшая работает в управлении информационных технологий областного главка полиции — именно том подразделении, которое отвечает за бесперебойную работу Единого аналитического сервисного центра полиции.

По данному факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.1 ст.186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины.