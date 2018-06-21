Новини Поліцейські повернули додому 14-річну іменинницю

В свій день народження дівчина вирішила не повертатися додому, вимкнула телефон та не виходила на зв’язок з батьками. За кілька годин поліцейські відшукали школярку.

На лінію 102 зателефонувала жінка та повідомила про те, що її донька пішла гуляти, а додому так і не повернулася.

На пошуки дівчинки було орієнтовано інспекторів ювенальної превенції Центрального відділу, чергуючи наряди та співробітники патрульної поліції. Правоохоронці опитали друзів та знайомих дитини, опрацювали прилеглу територію, залізничний та автовокзали.

За декілька годин поліцейські знайшли дівчину на одній з місцевих вулиць.

З’ясувалося, що дівчина разом з друзями святкувала своє день народження. Піздно ввечері 14-річна школярка, не попередивши батьків, вирішила не повертатися додому та вимкнула телефон.

Правоохоронці провели профілактичну бесіду зі всіма членами родини.

Щодо матері було складено адміністративний протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).